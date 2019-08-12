أمير طعيمة يتعاون مع محمد رمضان في عمل جديد

القاهرة - لايف ستايل
نشر النجم محمد رمضان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صور تجمعه بالشاعر أمير طعيمة، وعلق عليها: "ترقّبوا القادم المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة ثقة في الله نجاح". وانتشرت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له النجم محمد رمضان، الفترة الماضية من الشاعر أمير طعيمة. وكان طعيمة في عام 2018، قد وجه دعوة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، للفنانين لمقاطعة محمد رمضان وعدم المشاركة معه في أعماله القادمة، وذلك أن محمد رمضان كتب عبر صفحته أنه حصل على أكبر نسبه مشاهدة في رمضان بمسلسل "نسر الصعيد". واعتبر طعيمة، أن ما قاله محمد رمضان يعد إهانة كبيرة لكل النجوم الذين شاركوا في السباق الرمضاني هذا العام وخاصة أن هناك عدد كبير منهم من النجوم الكبار مثل يحيى الفخراني وعادل إمام وغير ذلك من أبناء جيله أو ممن سبقوه وتمنى أن يوصل منشوره إلى جميع الفنانين وأن يمتنعوا عن مشاركة محمد رمضان في أعماله القادمة.
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