على طريقة ريهام سعيد سما المصري تعاتب خروفًا قبل ذبحه

قلدت سما المصري، الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي برقفة خروف قبل دبحه.

حيث نشرت سما، فيديو لها وهي برفقة خروف، وعاتبته على نفس الطريقة الشهيرة للإعلامية ريهام سعيد، وعلقت عليه: "ريهام سعيد تجري حوار مع الخروف.. انت مش ندمان ؟".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، عادت برنامجها بعد فترة توقف لمدة شهر بعد تعرضها لأزمة صحية.