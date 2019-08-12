مجد القاسم يحي حفلات عيد الأضحى بين مصر ولبنان

يستعد الفنان "مجد القاسم"، لإحياء مجموعة من الحفلات ما بين مصر ولبنان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويقام الحفل الأول بالقاهرة، بنادي جزيرة المعادي لضباط النقل، ثالث أيام العيد ليتجه بعدها إلى "لبنان"، لإحياء حفل بمناسبة "عيد السيدة" بمطعم شهير، وأعد "القاسم" برنامج غنائي مميز للحفلين من أجمل أغنياته ومواويله التي اشتهر بها، ويعود مره أخرى للقاهرة للاستعداد لإحياء حفل مهرجان القلعة الدولي يوم 27 أغسطس.

كم يستكمل مجد القاسم، تسجيل البومة الجديد والذي يحمل عنوان "باقة ورد "، وتعاون مجد في هذا الألبوم، مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم صلاح عطية، ومحمود شوفي، وخالد عبد الفتاح، وأحمد بدر، وسيرجيو، وسيد راضي، وباسم منير، وريمون فايق، وحازم جربوع، وتم تسجيل بعض الأغنيات منها "باقة ورد"، و"خال يا خال"، "وقدرنا اللي يقدرنا"، ومن المقرر طرح الألبوم بداية الشتاء القادم.

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