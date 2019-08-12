القاهرة - لايف ستايل
أكدت الروائية نور عبد المجيد أن الشركة المنتجة لمسلسل حكايتي الذي عرض شهر رمضان الماضي من بطولة ياسمين صبري قامت بعمل لجنة قراءة محايدة للرد على ما اثارته عبد المجيد أثناء عرض المسلسل عن اقتباسه من روايتها «لاسكالا».
وجدت اللجنة تشابها بين أحداث المسلسل وأحداث الرواية ولذلك قررت إضافة اسمها إلى تتر العمل عند إعادة عرضه مع وضع جملة مقتبس عن رواية لاسكالا.
وقالت نور عبد المجيد بأنهم لم يتحدثوا عن شراء حقوق ملكية الرواية, لكن كان يهمنى هو الحق الأدبى وأن يعلم الجميع أن المسلسل مقتبس من روايتى ومن ناحية أخرى صرحت نور أن لديها ثلاثة عروض لمعالجات درامية مستوحاة من ثلاثة من أعمالها وهى رواية «أنت منى» ورواية «ذكريات محرمة» ورواية «نساء ولكن», وستختار الرواية الأنسب للعمل الدرامى.
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كانت هذه تفاصيل خبر الجهة المنتجة لمسلسل "حكايتي" تقر باقتباسه عن رواية "لاسكالا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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