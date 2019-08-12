هيفاء حافية القدمين في السويد على أنغام "توتة توتة"

أحيت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا ضخما بالسويد، وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة.
وظهرت وهبي بإطلالة رائعة وجذابة فارتدت فستانا طويلا مفتوحا من الظهر، ولكن خلال الحفل اعترفت لجمهورها بأن حذاءها يضايقها بعض الشيء، لتفاجئ الجمهور لاحقا بالاستغناء عن الحذاء ومتابعة الغناء من دونه.
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