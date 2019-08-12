حليمة بولند تستفز الجمهور بمعايدة بناتها

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية الكويتية حليمة بولند واتهمتها بحب الاستعراض والإساءة لمشاعر الفقراء والمعوزين بسبب فيديو نشرته على صفحتها الخاصة عبر سناب شات ظهرت فيه وهي تعايد ابنتيها بمبلغٍ مالي كبير. الأمر الذي استفزّ الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أنها تملك عقلاً مادياً، وسألوها: هل هذا تعويض نهاية خدمة أم معايدة لبناتك؟! فيما اتهمها آخرون باستغلال بناتها لاستعراض البذخ المادي. علماً أنها علقت على الفيديو قائلة: "كله مسافره، ومامداني اصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت".

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