دخان المسرح يُزعِج كاظم الساهر في الأردن

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""الخليج 365"" من بيروت: توقف الفنان كاظم الساهر عن الغناء خلال حفله في الأردن وطلب المساعدة من مدير أعماله. الأمر الذي شغل الحضور بحثاً عن السبب. ليتبين بعد دقيقة أنه انزعج من الدخان المنبعث على المسرح. حيث قال: "ذبحتوني بالدخان..لقد جفّ حلقي".
وفيما طلب من مدير أعماله ضرغام إيلاغ المسؤول عن المسرح بضرورة إيقاف الدخان. خاطب الجمهور: "لا داع لإصدار هذا الدخان لأنّ الجمهور نار."
يُذكر أنه أحيا ليلتين متتاليتين في الأردن ونشرت صفحاته عبر مواقع التواصل صوراً من الأجواء. علماً أنه يستعد لحغليه في إسطنبول/ تركيا المقرران الليلة وغداً في 12 و13 أغسطس الجاري:
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