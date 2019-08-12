شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واسمع.. حسين الجسمى يكشف عن "مهم جدا" أحدث أغانيه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الإماراتى حسين الجسمى أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مهم جدا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.
يشار إلى أن حسين الجسمى من المقرر أن يحيى ليلة ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى .
آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية "أعز الناس"، وحقق من خلالها نجاحا كبيراً ،من كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد واسمع.. حسين الجسمى يكشف عن "مهم جدا" أحدث أغانيه فى عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.