شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واسمع.. حسين الجسمى يكشف عن "مهم جدا" أحدث أغانيه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الإماراتى حسين الجسمى أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مهم جدا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.

يشار إلى أن حسين الجسمى من المقرر أن يحيى ليلة ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى .

آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية "أعز الناس"، وحقق من خلالها نجاحا كبيراً ،من كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.