محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
بدأ فريق مسرح مصر، أمس الأحد، في تقديم أولى عروض الموسم الأخير على مسرح فندق جراند نايل تاور بالقاهرة، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى.
وحصل "الخليج 365" على مجموعة صور من العرض الذي رفع شعار كامل العدد، وتستمر عروض الموسم الأخير حتى نهاية العام.
وتقسم تذاكر مسرح مصر إلى 3 فئات هي 225 و300 و400 جنيه.
يذكر أن فريق مسرح مصر قدم 6 مواسم سابقة، حققت نجاحًا كبيرًا على المسرح أو من خلال العرض التلفزيوني، وأعلن الفنان أشرف عبدالباقي أن هذا الموسم هو الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- لقطات من أول عروض الموسم الأخير من "مسرح مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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