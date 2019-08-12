صور| بحضور شقيقه وبشرى وخالد سليم.. مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد مولدهما

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، صورًا عبر حسابها في "انستجرام"، من احتفالها وزوجها الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلادهما.

وظهر في الصور الفنان حسين فهمي، والإعلامية بوسي شلبي، وشقيقتها غادة موسى، والمطرب خالد سليم وزوجته خيرية، وريهام حجاج، وأمير شاهين، وبشرى.

وحضر مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى حفل جينيفر لوبيز، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في الساحل الشمالي.