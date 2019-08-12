فيديو| محمد قماح يطرح "حج حجيجة" بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): طرح الفنان محمد قماح أغنية "حج حجيجة" عبر حسابه في "فيس بوك"، بمناسبة عيد الأضحى. وقال قماح في بداية الأغنية: "كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم، حبيت أشارككم ذكريات الطفولة بغنوة كان جدي بيغنيها ليا في العيد". وطرح قماح منذ عدة أشهر ألبومه الجديد "ليالي زمان" والذي يضم 8 أغنيات.

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