أنجلينا جولي في وصيتها تحرم أبنائها من الميراث باستثناء واحد منهم .. والسبب ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - تضمنت الوصية التي أعلنتها الفنانة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” مؤخرا قرارها بحرمان خمسة من أبنائها من الميراث .

ويعود السبب في ذلك بسبب أن هؤلاء الخمسة قد رفضوا قرار أنجلينا بالانفصال عن زوجها السابق الفنان العالمي ” براد بيت ” .

ونصت الوصية أيضا على أن تكون ثروة أنجلينا جولي بالكامل لإبنها الكبير ” مادوكس ” البالغ من العمر 17 عاما وذلك على إثر كونه الإبن الوحيد الذي ساند والدته في قرارها .

وكشف النجم براد بيت الذي أثارت هذه الوصية استيائه معلنا أن هذه الوصية وتلك القرارات ما هي إلا محاولة منها لإزعاجه مرة أخرى .

وكشفت بعض التقارير التي نشرتها الصحف العالمية عن أن ثروة أنجلينا جولي تبلغ حوالي 116 مليون دولار .. وتتنوع ما بين أموال ومنازل فاخرة وعقارات .