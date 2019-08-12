كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - تضمنت الوصية التي أعلنتها الفنانة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” مؤخرا قرارها بحرمان خمسة من أبنائها من الميراث .
ويعود السبب في ذلك بسبب أن هؤلاء الخمسة قد رفضوا قرار أنجلينا بالانفصال عن زوجها السابق الفنان العالمي ” براد بيت ” .
ونصت الوصية أيضا على أن تكون ثروة أنجلينا جولي بالكامل لإبنها الكبير ” مادوكس ” البالغ من العمر 17 عاما وذلك على إثر كونه الإبن الوحيد الذي ساند والدته في قرارها .
وكشف النجم براد بيت الذي أثارت هذه الوصية استيائه معلنا أن هذه الوصية وتلك القرارات ما هي إلا محاولة منها لإزعاجه مرة أخرى .
وكشفت بعض التقارير التي نشرتها الصحف العالمية عن أن ثروة أنجلينا جولي تبلغ حوالي 116 مليون دولار .. وتتنوع ما بين أموال ومنازل فاخرة وعقارات .
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي في وصيتها تحرم أبنائها من الميراث باستثناء واحد منهم .. والسبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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