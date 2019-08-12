كليب مالوما الجديد يحصد الملايين في أيام

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما فيديو كليب جديد يحمل اسم Instinto Natural من ألبومه الأخير “11:11”. وحقق الكليب أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الثلاثة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة مالوما على موقع “يوتيوب”. وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. Advertisements ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن. لمشاهدة فيديو كليب Instinto Natural:

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