الكويتيون يستذكرون عبدالحسين عبدالرضا

متابعة بتجـــــــــرد: استذكر الكويتيون الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا في الذكرى الثانية لرحيله التي وافقت الحادي عشر من أغسطس العام 2017. وتصدر وسم حمل اسم عملاق الفن الراحل، موقع «تويتر» في الكويت، تداول خلاله مستخدمو المنصة صوراً ومقاطع فيديو وأجزاء من مسرحيات لعبد الرضا. وفي الإطار ذاته، عرضت قناة mbc1 مسرحية “باي باي لندن” وهي من بطولة الراحل وغيره من عمالقة الفن الكويتي والخليجي.

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