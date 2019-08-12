غياب شيرين عبد الوهاب يثير تساؤلات الجمهور

متابعة بتجــــــــــــرد: يكاد يمرّ شهر كامل على غياب النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كافة. فكان المنشوران الأخيران لها عبر “إنستجرام” في تاريخي 14 و20 تمّوز الماضي الذي هنّأت فيه عبر الأخير المنتخب الجزائري على الفوز بكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 الذي أقيم في مصر.

ولا يزال محبو شيرين حائرين ومتسائلين عن سبب هذا الغياب عنهم وعن مواقع التواصل من دون أي تلميح منها عمّا تمرّ به أو يحصل معها. ورجّح عدد كبير من المتابعين في تعليقاتهم إلى أن شيرين حامل من زوجها النجم المصري حسام حبيب وترغب في إبقاء الأمر سرّاً.

إلا أنه لم يتمّ تأكيد أي من هذه الترجيحات في انتظار ظهور شيرين والكشف عن صحة الحمل.