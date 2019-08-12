متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر المتابعين على انستغرام بفيديو طريف جمعها بابنتها الصغيرة ستورمي. وقد ظهرت كايلي جينر مع ابنتها وهما تغنيان سوياً أغنية “عيد ميلاد سعيد”، وذلك بمناسبة عيد ميلاد النجمة الثاني والعشرين بتاريخ 10 آب. واللافت أن هذا الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي كايلي جينر، وقد حصد أكثر من 14 مليون مشاهدة في وقت قصير.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة كايلي جينر تعايد والدتها بطريقة مميزة – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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