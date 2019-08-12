بماذا اعترفت بريانكا شوبرا في حدث بيوتي.كون؟

اعترفت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا أنها لم تعتبر الزواج أولوية في حياتها قبل أن تقابل زوجها الحالي المغني نيك جوناس.

وشددت “شوبرا”، خلال حدث “بيوتي.كون” في لوس انجلوس، الى أنها وضعت حياتها المهنية قبل أي شيء آخر الى حين لقائها بالمغني نيك جوناس حيث أدركت أن العمل ليس كل شيء.

وكانت شوبرا قد تزوجت من جوناس (26 عاماً) في ولاية راجيستان في حفل أقيم في كانون الاول 2018، ارتدت خلاله شوبرا فستان زفافها من تصميم رالف لورين، حيث وصل طول طرحته إلى نحو 75 قدمًا.