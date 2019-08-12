الكشف عن الفنانين أصحاب أكثر المتابعين الوهميين على موقع “إنستغرام”

كشف تقرير جديد عن أسماء الفنانين الذين لديهم أكثر أعداد من المتابعين الوهميين على موقع “إنستغرام”، بحسب تقرير لموقع “نيويورك بوست”.

وحازت مُقدّمة البرامج إيلين ديجنيريس على أكثر المتابعين المزيفين، حيث إن 58 في المائة من 74.4 مليون متابع لصفحة برنامجها على “إنستغرام” هم متابعون مزيفون، وفق” لتحليل صادر عن معهد الأداء المعاصر للموسيقى، وفي المرتبة الثانية، حلّت المغنية الأميركية كاتي بيري، حيث إن 53 في المائة من متابعيها على “إنستغرام”، ويبلغ عددهم 83.6 مليون شخص، وهميون.

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ودخلت ضمن القائمة أيض” المغنيتان أريانا غراندي ومايلي سايروس وممثلة ومنتجة الأفلام الهندية ديبيكا بادوكون، اللاتي يتمتعن بأعلى النسب من المتابعين الوهميين أيضا، وتعادلت كل من نجمتي تلفزيون الواقع كيم وكلوي كارداشيان بنسب المتابعين المزيفين، وحصوا على نسبة 44 في المائة.

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ولكن، لماذا يهتم الفنانون بأن يكون لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي؟

وبحسب التقرير، لطالما اتهم المشاهير بتوظيف شركات لشراء متابعين حساباتهم، ما يعزز قيمتهم كمؤثرين، لكن يصر كثير منهم على أنه يتم شراء متابعين وهميين لهم دون علمهم أو موافقتهم.

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