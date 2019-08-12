شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى من رجال "مافيا" أمينة خليل فى "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان أحمد العوضى عدد من مشاهده فى فيلم "لص بغداد"، واستمر التصوير فى المقطم 3 أيام متتالية لتصوير عدد من مشاهد الأكشن، ومطاردة محمد إمام بطل العمل، حيث يجسد العوضى دور رجل من رجال المافيا التى ترأسها الفنانة أمينة خليل، والتى تقدم مشاهد الأكشن لأول مرة فى السينما، وذلك في إطار الشخصية الشريرة الرئيسية التي تقدمها في العمل لأول مرة، فهو عضو مهم ورئيسى ويطوال أحداث الفيلم يقوم بمطاردة محمد إمام.





ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج "سينرجي".

كانت آخر اعمال أحمد العوضى مسلسل "كلبش3"، الذى عرض فى رمضان الماضى مع النجم أمير كرارة وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال شخصية بروسلى ومسلسل "لأخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز.