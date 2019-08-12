شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق وأحمد شيبة فى حفل غنائى رابع أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، رابع أيام العيد 14 أغسطس المقبل فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، بمشاركة المطرب الشعبى أحمد شيبة.
من ناحية أخرى، طرح إيهاب توفيق دويتو جديد مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.
يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق دعاءً دينيًا جديدا للعرض باقى أيام شهر رمضان بعنوان «جاني في المنام» عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.
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