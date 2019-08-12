ميريام كلينك عندما كانت بريئة!.. صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 08:47 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة لها عندما كانت طفلة. وعلقت ميريام كلينك على الصورة باللغة الانكليزية قائلة: “الطفلة ميريام كلينك تكره الملابس.. انا عندما كنت طفلة وبريئة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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