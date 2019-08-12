ميادة الحناوي تكشف سبب سقوطها على المسرح في تونس

تونس - لايف ستايل
كشفت مطربة الأجيال السورية ميادة الحناوي حقيقة ما حدث معها في مهرجان صفاقس في تونس قبل أيام، مبيّنة في حديث إعلامي أنها أمسكت بالمايكروفون الموجود على المسرح ظنًا منها أنه ثابت لكنها وجدته متحركًا، وأثناء محاولتها الثبات وطأت بقدمها على فستانها فسقطت على المسرح.
ووجهت الحناوي رسالتها إلى الجمهور التونسي والعربي وإلى بعض المواقع الإعلامية والمحطات التلفزيونية حول كيفية التعامل مع حادثة الحفل.
وطمأنت الحناوي جمهورها في العالم العربي بأنها بخير ولم تتعرض لأي عارض صحي، ولم تتعرض لاختلال توازن أو إغماء أو حالة دوار إنما وضعها الصحي ممتاز جدًا، وكشفت كذلك عن حفلاتها المقبلة وعن أغنية ستقوم بتسجيلها قريبًا.
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