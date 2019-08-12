شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم من خادمة فى بنسيون لعاملة فى تياترو فى "حودايت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزية"، بعد أجازة عيد الأضحى فى نفس الديكور الخاص بها فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو ديكور بنسيون التى تعمل فيه كخادمة فهى من أسرة بسيطة وفقيرة وتحاول أن تغير مجرى حياتها وتذهب إلى تياترو، وهو المحور الرئيسى فى المسلسل، وتعمل به بجانب انجى المقدم التى تجسد شخصية فتاة ليل خلال الأحداث.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وبطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.

عرض لـ مى مؤخرا مسرحية "فوق كوبرى ستانلى" مع الفنان محمد سعد وسامى مغاورى فى السعودية ورفعت شعار كامل العدد.