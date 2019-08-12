شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد.. مصطفى قمر يحيى حفلا غنائيا فى سيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ثالث أيام العيد، فى سيدى عبد الرحمن، ومن المقرر أن يقدم مصطفى قمر خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد، والذى يضم 12 أغنية كاملة.

من ناحية أخرى أعلن الفنان مصطفى قمر عن طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بالأسواق، يوم الاحد الموافق 18 أغسطس وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم طوال الشهر الماضى سواء بالإعلان عن اسم الألبوم.

وطرح أغنتين من ألبوم وهما س من الناس وهى من كلمات حسن عطية، والحان رامى جمال، وتوزيع توما، و"باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم.

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وبخلاف الألبوم يقرأ قمر عددا من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على أحدها ويبدأ فى تصويرها خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعماله فيلم "فين قلبى" والذى أعاده للمنافسة فى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات؛ وضم الفيلم عددًا من الفنانين، منهم شيرى عادل وإدوارد وإيمان السيد، وظهر مصطفى قمر فى شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع فى حب أخرى.