محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت المطربة الإنجليزية أديل، مجموعة صور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام".
وظهرت أديل في صور وهي تقضي إجازتها الصيفية في عدة أماكن، وعلقت: "صيف 2019".
يذكر أن أديل انفصلت عن زوجها في شهر أبريل الماضي، بعد زواج استمر 3 أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر في البحر وبين الجبال.. أديل تنشر صورًا من إجازتها الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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