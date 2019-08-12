في البحر وبين الجبال.. أديل تنشر صورًا من إجازتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت المطربة الإنجليزية أديل، مجموعة صور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وظهرت أديل في صور وهي تقضي إجازتها الصيفية في عدة أماكن، وعلقت: "صيف 2019".

يذكر أن أديل انفصلت عن زوجها في شهر أبريل الماضي، بعد زواج استمر 3 أعوام.​