راندا البحيري بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة راندا البحيري، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها في "انستجرام". وظهرت راندا في الصور بإطلالة "كاجوال" داخل سيارتها، موجهة التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى. يُذكر أن أخر أعمال راندا البحيري مشاركتها في فيلم "كازانوفا"، وشاركها البطولة إيساف، ومصطفى هريدي.

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