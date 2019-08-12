أحمد وزينب: "إحنا آسفين.. وسنختفي من السوشيال ميديا" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر أحمد حسن "اليوتيوبر" الشهير، فيديو جديد برفقة زوجته زينب، يعتذران فيه للجمهور عن نشر فيديوهات أو صور خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد في الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين".

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واستطرد: "شكرًا ليكم ​جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام".

وبهذه الرسالة أعلن أحمد حسن الذي يواجه العديد من البلاغات الموجهة ضده للنائب العام، تتهمه بسوء معاملة طفلته، اعتذاره رسميًا عن الفيديوهات التي نشرها في وقت سابق، واعتزاله نشر أي فيديوهات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الزوجان في وقت سابق، مغادرة مصر بعد تعرضهما لهجوم كبير بسبب ما وصف بسوء معاملة طفلتهما واستغلالها لتحقيق أرباح مادية.