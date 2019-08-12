رسائل رومانسية بين حمدي الميرغني وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح نجمة مسرح مصر، صورة تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابها في "انستجرام".

وعلقت على الصورة: "كل سنة وأنت عيدي، بحبك"، ورد عليها الميرغني: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".

ونشر حمدي صورة لهما عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "كل عيد وأنتي فرحتي، كل سنة وأنتي حبيبتي، ومع كامل حبي واحترامي ليكي بس النهاردة هأعلن تمردي لبرنامجك الغذائي وهاكل فتة، أيوه هاكل فتة وهقولها بأعلى صوت".

يذكر أن حمدي وإسراء قدما أولى عروض مسرح مصر أمس، ضمن الموسم الأخير.