تراند اليوم : القبض على 3 فنانين مصريين بسبب "خروف العيد"



استدعت ازعاجات صادرة من «خروف العيد» للجيران في منطقة التجمع الأول، شرق القاهرة، قبل ذبحه أمس، تدخل الشرطة وتوقيف الفنان المصري الشاب هادي خفاجى وشقيقيه فادي وشادي اللذين يعملان أيضاً في المجال الفني.

أسرة الفنانين، قالت إنه تم شراء الخروف، ونظراً لضيق الوقت تم تركه في المنزل، فراح يُحدث أصواتاً، أزعجت الجيران الذين قاموا بإبلاغ الشرطة، والتي بدورها اقتادت الأشقاء الثلاثة إلى التحقيق معهم.

وذكرت عائلة الموقوفين أنه جرت محاولة للصلح، لكن الجار المدعي رفض، فتم تحويل المحضر إلى النيابة، التي قررت الإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم، مع استكمال التحقيقات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، لأن الجار صاحب الشكوى لم يتنازل أو يقبل بالصلح.



