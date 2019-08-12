ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن"، أن الممثلة ومقدمة البرامج ​إيميه صياح​ تمضي بعض الأسابيع حالياً في لبنان، بعد أن تعذّر وجودها بالفترة الشتوية مع عائلتها، لإنشغالها بتقديم برنامج "​الزمن الجميل​" في ​أبو ظبي​ ب​الإمارات​.

وأكدت صياح أنها ستتواجد بين ​بيروت​ ودبي مع زوجها في هذه الفترة، وحين إنتهاء فترة الإستراحة ستعود لمزاولة نشاطها المهني، وهي تتحضر لعدد من المشاريع إعلامياً وتمثيلياً.

يُذكر أن آخر تجارب صياح بعالم التقديم كان برنامج "الزمن الجميل" على قناة أبو ظبي، وكانت قد ودّعت البرنامج بعد أن قدّمته على مدى أسابيع، وفي الحلقة الختامية فاز المشترك عمر ياسين من اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- إيميه صياح مع عائلتها في فترة إستراحةخاص- إيوان يكشف لـ"الفن" تفاصيل أغنيته الجديدةخاص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.