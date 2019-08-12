شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحيى حفلا فى جبل طويلات بدهب 6 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم السوري مجد القاسم لإحياء حفل غنائي يوم ٦ من شهر سبتمبر المقبل في مدينة دهب الساحرة في وسط جبل طويلات التي ستقام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة .

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ويقدم "مجد" خلال الحفل باقة من اغانيه التي لقت تفاعل كبير لدي جمهوره من بينهم أغنية يارايق، نكته بايخه، غمض عينك، قسوة قلبك ليا، أمرك حبيبى، بأمر الهوى، وغيرها .

ويضع مجد اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه فى الشتاء المقبل، مضيفا أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم باسم منير، سيد راضى، محمود شوقى، أسامة نصر، وريمون فايق.