السعدني حمل نعش زوجته وبكى وكشف أنه تحدث معها قبل ساعة من وفاتها

حمل الفنان أحمد السعدني نعش طليقته اليزم في جنازتها ولم يتمالك دموعه وبكى على رحيلها بحرقة، تاركة له طفلين هما (ياسين) و(عبد الله).

جنازة السيدة أمل سليمان، شيعت بعد ظهر اليوم من مسجد سعاد كفافي في مدينة 6 أكتوبر، بحضور أقاربها وأصدقائها وعلى رأسهم طليقها الفنان أحمد السعدني.

وحضر الجنازة من الفنانين دينا الشربيني، محمود البزاوي، أشرف زكي، ليقدموا واجب التعازي للسعدني.

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وبعد انتهاء مراسم قبول العزاء في المهندسة أمل سليمان، كشف طليقها الفنان الفنان أحمد السعدني للمرة الأولى عن عزمه إعادتها إلى عصمته، وندمه على التأخر في اتخاذ القرار، وأكد في أول تعليق بعد 24 ساعة من الصمت والحزن أن الفقيدة تحدثت معه هاتفيا قبل وفاتها بساعة واحدة فقط.

يذكر أن المهندسة أمل سليمان توفيت مساء الجمعة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة ظهر أمس السبت من مسجد سعاد كفافى بمدينة ٦ أكتوبر، و تم دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر.