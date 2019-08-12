ما علاقة اطلالة جنيفر لوبيز في مصر بفستان رانيا يوسف؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 05:47 صباحاً - أثارت الإطلالات التي ظهرت بها النجمة العالمية جينيفر لوبيز خلال حفلها الأول في مصر الذي أحيته في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اختلفوا في آرائهم حول إطلالاتها “شبه العارية”.

ورأى البعض أن جنيفر لوبيز نجمة عالمية، والجميع يعلم قبل مجيئها إلى مصر طبيعة ملابسها المثيرة للجدل في حفلاتها، وأن ما ظهرت به ليس بجديد على البعض أو مفاجأة بالنسبة إليهم، بل هو اسلوبها في الملابس الذي تعتمده بشكل دائم وفي كل حفلاتها.

فيما انتقد آخرون التبريرات لإطلالاتها في الوقت الذي هاجموا فيه الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها الأسود والمعروف إعلاميا “بدون بطانة”، الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، ووصفوا الهجوم على رانيا والإشادة بلوبيز بأنه ازدواجية.