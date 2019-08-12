خطيب العيد في جدة يثير الجدل: “المرأة الحرة تموت ولا تأكل بثدييها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 05:47 صباحاً - أثار أحد خطباء صلاة العيد في جدة، جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، بعدما وصف المرأة العاملة بمن ”تأكل بثدييها“.

وقد تداول ناشطون مقطفع فيديو لإحدى المصليات والتي سجلت جانبًا من خطبة العيد، وأظهرت تهجم خطيب مصلى ”دوار الكرة الأرضية“ في مدينة جدة على النساء العاملات، وتحديدًا في محال البيع ومخالطة الرجال.

وقال الخطيب الذي لم يعرف اسمه بعدُ: ”ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها“.

التسجيل، أثار ردود فعل غاضبة، باعتبارها دعوات متشددة ضد المرأة التي حصلت مؤخرًا على جانب كبير من الحقوق، كان آخرها إسقاط أحد أهم بنود الولاية، بالسماح لنساء المملكة استخراج جوازات سفر، ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال.

الفتاة التي سجلت حديث الخطيب، وتعمل بائعة في أحد المحال، تحدثت مع صحيفة ”سبق“ المحلية بأنّها مستاءة جدًّا لحديثه، قائلة: ”كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة.“