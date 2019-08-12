شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة وحمادة مجدى يتعاونان فى"يابختك ياللى تقول يارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى أحمد شيبة لطرح دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب مع المطرب حمادة مجدى، بعنوان " يابختك ياللي تقول يارب، عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، في عيد الأضحى المبارك ، وهى من كلمات الشاعرصلاح مندى ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان محمد عبد المنعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

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من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.