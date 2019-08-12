شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رب ميكونش فيه إنجليزى".. أحمد حلمى ومنى زكى يشاركان فى جلسة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منى زكى فيديو لزوجها الفنان أحمد حلمى على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام" يعلن فيه مشاركتهما فى جلسة بالأمم المتحدة حول "تنمية الطفولة المبكرة". وداعب "حلمى" جمهوره فى الفيديو، قائلاً: "يارب الجلسة ميكونش فيها إنجليزى كتير".. معربًا عن تمنياته بالتوفيق.

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