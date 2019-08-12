فيديو| نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة فيديو "ذبح العجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نفى الفنان نبيل الحلفاوي، ظهوره في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شخصًا يذبح عجلًا، في أول أيام عبد الأضحى.
وكتب الحلفاوي ردًا على أحد متابعيه الذي قال: "تصدق فعلًا الجزار فيه شبه منك يا فنان"، قائلًا: "أخيرًا حد اكتشف إن ده جزار، ولابس لبس الجزارين للي بيدبحوا".
وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لشخص يحاول ذبح عجل، لكن الأخير حاول الهرب منه، ما تسبب في سقوط الشخص على الأرض، وأظهر الفيديو شبهًا بينه وبين الفنان نبيل الحلفاوي.
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