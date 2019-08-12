للمرة الثالثة.. انفصال مايلي سايروس عن ليام هيمسوورث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير إخبارية أجنبية، عن انفصال المغنية العالمية مايلي سايروس عن الممثل الأسترالي ليام هيمسوورث، بعد أقل من عام من ارتباطهما.

وقال متحدث باسم سايرس إن الزوجين انفصلا بالفعل، مشيرًا إلى أن كل منهما سيركز في أعماله سواء الغنائية أو السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ودخل ليام هيمسورث، الذي لعب دور البطولة في أفلام "ألعاب الجوع"، في علاقة متقطعة مع مايلي سايروس منذ أكثر من عقد، حيث واعدها في أثناء تصوير فيلم "الأغنية الأخيرة" عام 2009، وانفصلا في منتصف عام 2010، ثم ارتبطا مجددًا وأعلنا خطوبتهما في عام 2012 وانفصلا ثانية في عام 2013، قبل أن يعود إليها مجددًا في أواخر عام 2015.​