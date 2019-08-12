شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: سعيد بوجودى ضيف شرف فى فيلم "ولاد رزق2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسلام إبراهيم إنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور على وجود ضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، وقال : وجدت اهتماما كبيرا من جانب المشاهدين وجميع ردود الأفعال إيجابية.



إسلام إبراهيم في كواليس فيلم ولاد رزق2

وأضاف إسلام لـ"الخليج 365":" ترشحى للفيلم جاء من المخرج العبقرى طارق العريان وطبعا هو واحد من أهم المخرجين في الوطن العربي".



إسلام إبراهيم في كواليس فيلم ولاد رزق2

وأوضح أن ولاد رزق عمل ناجح وحقق نجاحا كبيرا الجزء الأول، متمنيا أن أكون عند حسن ظن الجمهور.

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إسلام إبراهيم وأبطال فيلم ولاد رزق2

يشار إلى أن آخر أعمال إسلام إبراهيم مسلسل "ابن أصول" والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي ، من بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، ومحمد نجاتي، وحمزة العيلى.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.