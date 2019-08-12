وفاء الكيلاني تخطف الانظار بأحدث إطلالة لها مع تيم حسن

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 02:49 صباحاً - احتفل الفنان السوري تيم حسن بعيد الأضحى المبارك برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وقد نشر تيم حسن صورة جمعته بزوجته خلال العيد، عبر حسابه على انستغرام، وعلّق عليها كاتبًا: “عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله.. كل عام وأنتم بخير”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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