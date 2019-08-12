شاهد.. فيفي عبده: “اكلتو اللحمة زيي ولا لسه؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 02:49 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام قامت بتسجيله من مطبخ منزلها.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو الذي ظهر فيه صينية من اللحم قائلة: “كل سنة و انتم طيبين اكلتو اللحمة زيي ولا لسه؟ يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل”.

وكانت فيفي عبده قد نشرت اول ايام العيد فيديو اخر ظهرت فيه امام المراة حيث كانت تضع الماكياج بدلع.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية كان في مسلسل “مملكة الغجر” الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.