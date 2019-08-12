جون ابراهام يعيد تعريف صناعة السينما الهندية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في حدث للترويج لفيلمه الجديد Batla House في مومباي ، عبر النجم جون أبراهام عن رأيه بأن صناعة السينما الهندية ليست مكانًا علمانيًا.

قال ابراهام: “من أخبرك أن هذه الصناعة علمانية؟ الصناعة ليست علمانية بنسبة 100 في المائة، إنها مستقطبة، هذه حقيقة من حقائق الحياة” ، سخر جون عندما سئل عما إذا كانت هذه الصناعة ساحة لعب عادلة.

وأجاب “المشكلة هي أن العالم مستقطب. هناك حوار في فيلمي ،” ليس الأمر أن هناك مجتمعًا معينًا يعاني ، فالعالم بأسره يعاني “، انظر إلى (دونالد) ترامب ، وانظر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانظر إلى بوريس جونسون - العالم مستقطب اليوم ، أنت تعيش في هذا العالم ، لذا عليك التعامل معه ، وفي الوقت نفسه ، أشعر أن هذا هو افضل بلد وافضل صناعة ، “قال.

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يعتقد الممثل البالغ من العمر 46 عامًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا تؤخذ على محمل الجد لأن “أولئك الذين يتجولون ليس لهم وجه” على حد قوله.

وفي حديثه عن الأشخاص الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال جون: “في الغالب تشاهد كل هذا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه عندما تكون جالسًا في جمهور ، هناك شيء يتحكم فعليًا في عواطفنا ويمنعنا من الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة”.

فيلم Batla House مستوحى من من قضية جرت وقائعها في دلهي لعام 2008 ، ومن المقرر أن يتصادم الفيلم مع فيلم أكشاي كومار “ميشن مانجال” في شباك التذاكر في يوم الاستقلال، كما تلعب دور البطولة دورال ثاكور ورافي كيشان وراجيش شارما، ومن المقرر أن يعرض في 15 أغسطس.