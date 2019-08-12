أول ظهور لآن هاثاواي بعد الإعلان عن حملها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شهد العرض المسرحي Sea Wall / A Life بمسرح برودواي بمدينة نيويورك الظهور الرسمي الأول للنجمة والممثلة الأمريكية آن هاثاواي، وذلك بعد إعلانها عن حملها لطفلها الثاني.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت لقطات لآن، التي حضرت للعرض المسرحي برفقة زوجها آدم شولمان، وكان ظاهرها عليها آثار الحمل.

وسبق أن أعلنت آن قبل ظهورها بالعرض المسرحي، عن حملها عبر صورة نشرتها لنفسها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام.

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وعلى جانب أخر، كشفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة آن هاثاواي، عن أنها اتخذت منذ شهر أكتوبر الماضي، قرارا صارما بالتوقف عن تناول الخمور لمدة 18 عامًا، وذلك بسبب ابنها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 36 عاما، قالت خلال ظهورها ضيفة في برنامج Ellen show مع المذيعة الأمريكية الين دي جينيرس، انها من الشخصيات التي تفقد وعيها بالكامل عند تناولها الخمور، وهو ما قد يعيق تعاملاتها الصباحية في اليوم التالي لأي سهرة.

آن هاثاواي ، أضافت أن ابنها جوناثان أصبح بحاجتها خلال الفترة الصباحية، مشيرة إلى أنها لم تعد تتناول الخمور مجددًا لتبقى بجانب ابنها وتعتني به.