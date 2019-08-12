صور.. راخي ساوانت تكشف عن زواجها السري

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

دائما ما تثير الممثلة الهندية راخي ساوانت الجدل، كلما ظهرت في مقابلة صحفية، أو لقاء تلفزيوني، حيث التي نشرت في وقت سابق صوراً لها وهي ترتدي أساور الزفاف، والحناء على يديها وعلى جبينها.

راخي اعترفت أخيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها قد عقدت قرانها على رجل أعمال من المملكة المتحدة مقيم في بريطانيا في حفل خاص، وقد أقيم حفل الزفاف في 30 يوليو في فندق جي دبليو ماريوت، مومباي.

عندما انتشرت صورها التي ترتدي فيها فستان الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي، سُئلت راخي من قبل الكثيرين إذا كانت قد تزوجت؟ وردت على السؤال قائلة إنها كانت ترتدي ملابس الزفاف لحلسة تصوير خاصة.

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نقل تقرير عن موقع “سبوتبوي” قولها: “”نعم، لقد تزوجت من معجب في بريطانيا يُدعى ريتيش ، في العشرين من الشهر الماضي، لا يمكنني إعطاء مزيد من التفاصيل حول زوجي أتوقع أن يعمل ريتيش المقيم في المملكة المتحدة لصالح شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

تحدثت راخي في حديثها عن حفل زفافها الخاص ، فقالت لـ “سبوت بوي”: “أمي وأخي والجميع في العائلة مرتاحون، جميعهم كانوا هناك في فندق جي دبليو ماريوت، كان لدينا حفل زفاف هندوسي ومسيحي في الفندق نفسه، قبل ذلك ، لقد تزوجنا في المحكمة في وقت سابق من اليوم “.

وأضافت راخي: “ريتيش شخص خاص للغاية ولا يفضل التحدث إلى وسائل الإعلام أو أن يُنظر إليه كثيرًا، إنه رجل أعمال ورجل رائع لطيف”. وفيما يلي بعض الصور التي نشرتها على Instagram بعد زواجها.