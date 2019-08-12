- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أصدرت محكمة هندية قراراً بضبط وإحضار ضد المغني هاني سينغ Honey Singh فى قضية مدتها 7 سنوات، على اثر بلاغ حرره ضده ضابط شرطة يُدعى اميتاب ثاكور Amitabh Thakur في مركز شرطة Gomti Nagar.
ادعى صاحب البلاغ أن أغنية “Main hoon balaatkari” ، والتي قدمها منذ سنوات سينج، كانت “مهينة ومبتذلة”. وأضاف صاحب البلاغ أنها تروج لعدم الاحترام والجرائم الخطيرة ضد المرأة، وأن الأغنية المعنية متاحة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.
بعد التحقيق، أحالت الشرطة الدعوى ضد المغني في 27 يونيو 2013، بموجب المادتين 292 (بيع الكتب والأشياء الفاحشة للشباب) و 294 (الأفعال الفاضحة والأغاني) من قانون العقوبات الهندي.
أمرت المحكمة هاني سينغ بالمثول أمامها في 23 ديسمبر 2013 ، لكن مغني الراب تجاهل الاستدعاء، فأصدرت حكمها السالف، وطلبت المحكمة الآن من المغني أن يمثل أمامها في 11 سبتمبر 2019.
هاني سينج هو مغني شهير في موسيقي الراب الشعبي باللغتين البنغالية والهندية، وأغانيه معروفة بكلماتها المثيرة للجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر المغني الهندي هاني سينج مطلوب قضائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.