نقل الممثلة فيديا سينها إلى المستشفى في حالة حرجة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أفادت الأنباء أن ممثلة بوليوود المخضرمة فيديا سينها (72 سنة) في حالة حرجة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى في مومباي.

حسب التقارير، فقد تم تشخيصها بأنها مصابة باضطراب في الرئة منذ فترة ، والآن أصبحت الحالة أسوأ، حيث جرى إدخال فيديا إلى مستشفى CritiCare في جوهو Juhu وتم نقلها يوم الأربعاء / الخميس في حالة خطيرة.

وفقًا لتقرير نُشر في Spotboye ، فإن عناصر فيديا الحيوية وضغط الدم ومعدل النبض، في الوقت الحالي أمر طبيعي لكنها وضعت تحت الملاحظة في وحدة العناية المركزة (ICU)، وأضاف التقرير أنها احتجزت على جهاز التنفس الصناعي.

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إضافة إلى ذلك ، نقل الموقع الإلكتروني عن مصدر قوله: “حالة فيديا أفضل مما كانت عليه يوم الأربعاء، لكن لا يزال لا يمكن القول إنها بعيدة تمامًا عن الخطر. إذا تمت إزالة PAP ، فإن مستويات الأكسجين عندها تميل إلى الانخفاض و وتعاني من ضيق التنفس “.

كما ذكرت ، عانت الممثلة من كل من اضطرابات الرئة والقلب، وكان اضطراب الرئة قد نشأ معها منذ بضع سنوات وتفاقم الآن.

تزوجت فيديا من نيتاجي فيمارو Netaji Bhimrao Salunke في يونيو 2001، ولكن سرعان ما انفصلت عنه بحجة أن الزوج كان يقوم بتعذيبها عقليًا وجسديًا. كما تبنت طفلاً بينما كانت متزوجة، حسبما ورد بموقع indianexpress.com .