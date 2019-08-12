زينة تشتبك مع متابعة بسبب أحمد عز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، مقطع فيديو لحجاج بيت الله الحرام.

الفنانة المصرية عبرت عن شوقها لزيارة بيت الله الحرام مرة أخرى، ودعت الله أن يكتب زيارته لكل مشتاق من خلال رسالة لها عبر حسابها.

الرسالة التي كتبتها زينة علق عليها عدد كبير من الجمهور، ولكن جاءت متابعة بتعليق استفز زينة وجعلها تدخل معها في جدل.

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واحدة من المتابعات علقت قائلة: «امتى هتورينا الولاد حرام عليكي عايزين نشوفهم بحرمة الأيام دي ويوم عرفة وريهم لينا».

زينة ردت عليها وقالت في رسالة لها إنه لا يجوز أن تطلب هذا الطلب الشخصي وتستخدم حرمة هذه الأيام لتبرير طلبها، ونصحتها بأن تستغل هذه الأيام وتدعو لنفسها.

المتابعة ردت مرة أخرى وسخرت من زينة ووصفتها بالتقية، وأكدت لها أنها كانت تريد أن ترى أطفال الفنان أحمد عز وتتأكد إن كانوا ورثوا جماله أم أنهم يشبهون والدتهم.

زينة ردت مرة أخرى وكتبت: «ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة بس اللي جواكي اركنيه على جنب وادعي وكبري مافيش وقت غير للدعاء وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده ابقي اسأليه هو مش أنا».