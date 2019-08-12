- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي الفنان التركي باريش أردوتش في أحدث ظهور له مع حبيبته الممثلة والكاتبة جوبسي أوزاي بعد تناولهما العشاء في أحد فنادق منطقة بيبك.
اللافت أن سهرة الحبيبن لم تكن رومانسية، حيث رافقهما صديقهما المنتج أجون إيليجالي، وهو ما أثار شكوك الصحفيين حول تجهيز الثنائي لعمل فني جديد مع أجون، الأمر الذي نفاه الأخير بتصريح قال فيه: «لا لم نتحدث عن العمل، كان عشاء أصدقاء، فهما صديقين أحبهم جداً، كانت ليلة رائعة».
باريش كشف عن استعداده لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «الغراب» نهاية أغسطس الجاري، وقال: «قضينا عطلتنا والآن ننتظر بحماس الموسم الجديد، حضرنا بشكل جميل، انشالله سيكون الموسم الثاني جميل سنرى».
أما جوبسي فمشغولة بتصوير مسلسلها الجديد «حرب السلفات»، وعنه قالت: «نحن في الأسبوع الثالث من التصوير لازل أمامنا 3 أسابيع، قصة الفيلم تدور بين سلفتين تتحاربان، مواقف مضحكة جدا، لا أعرف ماذا أقول، لأكن متواضعة عندما تشاهدون ستحكمون».
كانت هذه تفاصيل خبر باريش أردوتش على العشاء مع حبيبته في أحدث ظهور لهما.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.