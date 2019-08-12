باريش أردوتش على العشاء مع حبيبته في أحدث ظهور لهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنان التركي باريش أردوتش في أحدث ظهور له مع حبيبته الممثلة والكاتبة جوبسي أوزاي بعد تناولهما العشاء في أحد فنادق منطقة بيبك.

اللافت أن سهرة الحبيبن لم تكن رومانسية، حيث رافقهما صديقهما المنتج أجون إيليجالي، وهو ما أثار شكوك الصحفيين حول تجهيز الثنائي لعمل فني جديد مع أجون، الأمر الذي نفاه الأخير بتصريح قال فيه: «لا لم نتحدث عن العمل، كان عشاء أصدقاء، فهما صديقين أحبهم جداً، كانت ليلة رائعة».

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باريش كشف عن استعداده لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «الغراب» نهاية أغسطس الجاري، وقال: «قضينا عطلتنا والآن ننتظر بحماس الموسم الجديد، حضرنا بشكل جميل، انشالله سيكون الموسم الثاني جميل سنرى».

أما جوبسي فمشغولة بتصوير مسلسلها الجديد «حرب السلفات»، وعنه قالت: «نحن في الأسبوع الثالث من التصوير لازل أمامنا 3 أسابيع، قصة الفيلم تدور بين سلفتين تتحاربان، مواقف مضحكة جدا، لا أعرف ماذا أقول، لأكن متواضعة عندما تشاهدون ستحكمون».