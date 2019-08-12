سينيم كوبال بـ«لوك» جرئ في أحدث ظهور مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة التركية سينيم كوبال إلى مدينة «تشيشمي» الساحلية، حيث تقضي هناك أجازتها الصيفية برفقة زوجها، الفنان التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل».

عدسات البابارازي رصدت سينيم في أحدث ظهور لها مع كينان خلال جولة جمعتهما في شوارع المدينة، وكان لافتاً الـ«لوك» الأسود الجرئ الذي بدت عليه النجمة التركية، حيث ظهرت مرتدية «شورت» قصير جداً، ونسقته مع «توب» كشف جانب كبير من بطنها، مسدلة شعرها الأشقر بشكل منحها طلّة مثيرة.

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يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد دخلت بعدها الفنانة التركية في أجازة طويلة تجاوزت العامين، لتعود إلى الشاشة بمسلسلها الأخير «وجهاً لوجه»، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع.

من ناحية أخرى، تستعد سينيم كوبال للعودة للشاشة بمسلسل جديد بعنوان «Ramo »، حيث تشارك في بطولته أمام النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير»، على أن يُعرض عبر شاشة show tv.