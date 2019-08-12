النجمة التركية أويكو كارايل تقضي عطلة العيد مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ«جميلة»، وزوجها المغني جان بونومو إلى تركيا، بعد أجازة استكشافية قضاها الثنائي في البرتغال.

الزوجان لم يكتفيان بهذه الأجازة، وقررا الهروب من زحمة إسطنبول خلال عطلة عيد الأضحى، حيث طارا إلى مدينة تشيشمي، حيث التقطت عدسات الباباراتزي الزوجين خلال نزهة حرة لهما في شوارع المدينة الساحلية، وكان لافتاً بساطة طلّتهما، وهو ما عكس حرصهما على الاستمتاع وقتهما بعيداً عن تكلف النجومية.

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النجمة التركية أويكو كارايل احتفلت بخطبتها على جان منتصف فبرير 2018 بالتزامن مع عيد الحب، واحتفل الحبيبان بزفافهما يوليو 2018 مرتين، الأولى في أجواء عائلية، والثانية كانت أكثر صخباً بحضور أصدقائهما.

من ناحية أخرى، عُرض لأويكو كارايل مؤخراً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي تشارك في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل.

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وبورا جولصوي، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، كما ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان.